Не только червь в глазу. Крымские комары опасны завозными болезнями

Несколько дней назад в Интернет-пространстве распространилась «сенсация»: в Крыму впервые зафиксирован случай паразитарного заболевания, переносимого комарами. Из глаза пациента медики извлекли червя — дирофилярию. На самом деле, никакой новизны нет, крымские медики нечасто, но регулярно сталкиваются с подобными случаями.
А комары, живущие в Крыму и не так давно «переехавшие» на полуостров, переносят и множество других неприятных сюрпризов. Какие заболевания могут прилететь с кровососами, выясняли «АиФ-Крым».
Первый и не последние
В этом году исполняется 50 лет с тех пор, как в Крыму официально зафиксировали первый случай дирофиляриоза. Не исключено, что случаи заражения были и раньше, но среди приезжих, которые увозили «крымские сувениры» с собой. Первый пациент, в глазу которого поселился нитевидный червь, на полуострове был обнаружен в 1975 году.
Живут и размножаются дирофилярии в организмах собак, кошек и диких животных. Комары «забирают» микроскопических личинок с кровью. А затем, укусив человека, делятся паразитами с ним. Дирофилярии с током крови попадают в разные ткани, чаще всего находят их в глазах, под кожей, в области головы.
Цифры за последнее десятилетие в открытом доступе не выложены. Но, по данным специалистов Медакадемии Крымского федерального университета, с 1975 по 2014 годы было зафиксировано 83 фактов заражения людей.
Отдельные случаи регистрировались в большинстве степных районов Крыма, но места, где заражения происходили чаще всего, менялись с течением времени. Например, до начала 2000-х ими были Евпатория и Джанкойский район. За ними следовали Керчь, Симферополь, Красногвардейский и Красноперекопский район. Десятилетие спустя «лидеры» остались теми же, но вперед по количеству пациентом с дирофиляриозом вырвался Симферополь.
С тех пор изменилось многое: количество водоемов и мест повышенной влажности, частота проводимых «антикомариных» обработок, и многое другое.
Кстати, комары переносят еще одно заболевание, вызываемое гельминтами — токсокароз. Механизм тот же: комары кусают зараженное домашнее животное, а затем — человека.
Попрощались с паппатачи
Первые исследователи Крыма, оставившие подробные описания флоры и фауны полуострова, среди достойных внимания насекомых упоминают москитов. Сталкивался с ними, например, известный ученый Петр Симон Паллас, путешествовавший по Тавриде в конце XVII века.
Описывал зловредных насекомых сто лет спустя составитель «Описания Крыма» Василий Кондараки. «Встречаются в степных пространствах, но часты в долинах, где протекающие реки, образуют болота и топи, — писал он. — Москиты эти очень беспокоят ночью и укушением производят небольшие опухоли, сопровождающиеся сильным свербежом».
Если москиты и были когда-то «понаехавшими» в Крым видами, то случилось это очень давно, может даже во времена античных мореплавателей. С тех пор они освоились, расширили ареал обитания, захватив побережье от Ялты до Севастополя, а также часть предгорного Крыма — Симферопольский, Бахчисарайский, Белогорский районы. Москитов в Крыму 7 видов, самый зловредный — паппатачный.
Нередкими были случаи в и 40-х годах прошлого века. В 1947 году только в Севастополе и окрестностях было зарегистрировано свыше 2,5 тысяч случаев! Но в 50-х годах популяциям всех видов кровососов пришлось несладко: инсектициды, в том числе впоследствии запрещенный ДДТ, основательно проредили их ряды. Но за следующие десятилетия приспособились, токсическое воздействие ослабло — и в 1993—1998 годах снова стали регистрироваться случаи москитной лихорадки. Единичные случаи фиксируются и в наше время. Она, как правило, протекает легко.
Нечасто, но регистрируется в Крыму лейшманиоз. Протекать он может с поражением кожи и слизистых оболочек, либо в процессе страдают внутренние органы.
В советское время было подтверждено 4 случая, все — у людей, приехавших в Крым на отдых, при этом годовалую девочку спасти не смогли. В украинское время также были случаи лейшманиоза: у местных и приезжих. Единичные заболевания выявлялись после 2014 года. Переносят возбудителя болезни москиты.
Из теплых краев
Как сообщил «АиФ-Крым» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии Крымского федерального университета Искандер Каримов, среди самых опасных заболеваний, переносимых комарами в Крыму — малярия. Пока все зарегистрированные на полуострове случаи относятся к завозным. То есть, заражались крымчане во время путешествий в экзотические страны. Когда, что «своя» малярия была в Крыму, но в советское время была успешно ликвидирована.
«Опасна желтая лихорадка (случаи завозные), но в отношении нее действуют строгие правила по вакцинации, — рассказал Искандер Каримов. — Фиксировалась в Крыму лихорадка Денге, тоже завозная. Эндемичной является для Крыма и редко, но может передаваться через укус комара, туляремия. Как правило, ею чаще люди больше заражаются контактно или через укус клещей. В последнее время опасность представляет лихорадка Западного Нила, так как уже в нашем регионе обитают комары родов Culex и Aedes».
Эти представители комаров мигрировали на юг России и в Крым из более теплых краев, первый случай заболевания на полуострове выявлен в 2022 году.
Лихорадка Западного Нила в прошлом году были зафиксирована в 22 регионах страны, в том числе в Краснодарском крае и Ростовской области. По информации начальника отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Светланы Листопад, в Крыму ежегодно регистрируются единичные случаи.
Заболевание это протекает у человека в виде острой лихорадки с симптомами общей интоксикации. Возможно, некоторые люди переносят его, считая, что подхватили ОРВИ. Тяжелые случаи характеризуются поражением центральной нервной системы.
Обнаруженный в Крыму четыре года назад комар вида Aedes koreicus — потенциальный переносчик японского энцефалита. Еще один «мигрант» с юга, комар Aedes aegypti известен как переносчика вирусов денге, желтой лихорадки, чикунгуньи и Зика. Но не каждый комар — транспорт для возбудителя. В Крыму пока не выявлены случаи, когда эти «залетные» кровососы заражали людей.