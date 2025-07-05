Не только червь в глазу. Крымские комары опасны завозными болезнями

Нередкими были случаи в и 40-х годах прошлого века. В 1947 году только в Севастополе и окрестностях было зарегистрировано свыше 2,5 тысяч случаев! Но в 50-х годах популяциям всех видов кровососов пришлось несладко: инсектициды, в том числе впоследствии запрещенный ДДТ, основательно проредили их ряды. Но за следующие десятилетия приспособились, токсическое воздействие ослабло — и в 1993—1998 годах снова стали регистрироваться случаи москитной лихорадки. Единичные случаи фиксируются и в наше время. Она, как правило, протекает легко.