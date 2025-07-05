Жара до +33 градусов накроет Воронеж на предстоящей рабочей неделе

Завтра, 6 июля, в столице Черноземья преимущественно без осадков. Температура в дневные часы по-прежнему будет держаться в районе +25.В понедельник воздух прогреется уже до +28 градусов. А вот во вторник, 8 июля, в дневные часы город накроет жара до +32 градусов. В среду, 9 июля, — до +33. При этом дождей в первой половине новой недели не обещают.