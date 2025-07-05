Жара до +33 градусов накроет Воронеж на предстоящей рабочей неделе

«Потепление» начнется со вторника. До этого в Воронеже сильной жары специалисты местного Гидрометцентра не прогнозируют. Так, сегодня в течение дня в региональном центре ожидают всего +23…+25 градусов, при этом в течение дня вероятны кратковременные дожди, местами с грозами и даже градом. Из-за непогоды в области объявлен желтый уровень погодной опасности.
Завтра, 6 июля, в столице Черноземья преимущественно без осадков. Температура в дневные часы по-прежнему будет держаться в районе +25.В понедельник воздух прогреется уже до +28 градусов. А вот во вторник, 8 июля, в дневные часы город накроет жара до +32 градусов. В среду, 9 июля, — до +33. При этом дождей в первой половине новой недели не обещают.