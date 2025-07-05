Массовые задержки, отмены и усиленный режим. В Пулково пассажиры просыпались на полу в ожидании рейсов

Как сообщили в Пулково, аэропорт начал принимать и отправлять самолёты в половине шестого часа утра. К шести часам утра задерживались 47 рейсов, ещё тринадцать были отменены.
Двадцать направили на запасные аэродромы. Минимум пять из них уже приземлились в Пулково.
К восьми часам утра из аэропорта вылетели 23 самолёта. Читатели «Фонтанки» показывали обстановку: ожидающие рейсов ютились на лестницах, сидели и лежали на полу у стен. Как говорят, ковриками для этого их снабдили в аэропорту.
В Пулково добавили, что пассажирам предоставили воду, питание, а также раскладные стулья.
«Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы. Рейсы на Москву будут объединяться и выполняться на воздушных судах большей вместимости», — рассказали в аэропорту.
Пока табло продолжает краснеть. После 10 часов утра на вылет задержано более сорока рейсов. Порядка тридцати опаздывают с посадкой.
Петербургский аэропорт приостановил прием и выпуск воздушных судов накануне в 23:15. До утра небо несколько раз открывали на непродолжительное время.
По данным Минобороны, в ночь на 5 июля над территорией Ленобласти сбили три БПЛА.