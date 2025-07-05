В Красноярском крае высадили пять миллионов молодых деревьев

В Красноярском крае завершился первый этап лесокультурного сезона, в ходе которого было высажено пять миллионов молодых деревьев. Основные работы проходили в Абанском, Гремучинском, Иланском и Кодинском лесничествах.
На данный момент специалисты занимаются уходом за молодыми саженцами: они удаляют сорняки и рыхлят почву для улучшения доступа влаги и солнечного света. Работы уже охватили территорию площадью 5,7 тысячи гектаров.
Для лесовосстановления используются саженцы как с открытой, так и с закрытой корневой системой, выращенные в местных питомниках и мини-теплицах. Каждый год в регионе производят более 32 миллионов сеянцев, что позволяет обеспечивать посадочным материалом как лесничества, так и предприятия лесозаготовительной отрасли.
Первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков отметил, что одной из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие» является поддержание баланса между выбывшими и восстановленными лесами. Он добавил, что в этом году планируется провести работы по лесовосстановлению на площади свыше 157 тысяч гектаров, что позволит обеспечить полное воспроизводство лесов.
Осенью высадка деревьев продолжится.