В Красноярском крае высадили пять миллионов молодых деревьев

Для лесовосстановления используются саженцы как с открытой, так и с закрытой корневой системой, выращенные в местных питомниках и мини-теплицах. Каждый год в регионе производят более 32 миллионов сеянцев, что позволяет обеспечивать посадочным материалом как лесничества, так и предприятия лесозаготовительной отрасли.