На Неделе науки БРИКС+ представили роботизированную голову с ИИ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова представили на Открытой неделе науки БРИКС+ роботизированную голову, способную слушать, смотреть и выражать эмоции при коммуникации с людьми. Решение за счет подключения к нейросетям может также отвечать на вопросы, передает корреспондент ТАСС.
В отличие от уже существующих антропоморфных роботов, разработка обладает более полным набором функций аналога головы живого существа: умеет слушать, следить за объектами, шевелить ушами, чувствовать прикосновения, выражать эмоции и говорить.
«У ряда роботов голова является лишь элементом дизайна. Наша разработка выполняет основные функции головы и является инструментом взаимодействия с человеком или другим роботом. Она оснащена массивом микрофонов, колонками и камерами. Такая голова способна слушать команды, передавать их другим роботам, говорить и выражать эмоции, следить за объектом, ощущать прикосновения. Подключение к нейронным сетям обеспечивает возможность формулировать ответы на вопросы», — сказал корреспонденту ТАСС ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова Антон Рогачев.
Ученый отметил, что голова может быть интегрирована с различными платформами, но способна работать и отдельно.
«Мы уже протестировали ее во многих вариантах. Например, обращались к голове, установленной на робособаку, с просьбой найти в комнате конкретный предмет. Она обследовала комнату и обнаружила указанный предмет, после чего отчиталась об этом», — пояснил исследователь.
Создать такое устройство — сложная технологическая задача, так как предполагает интеграцию множества устройств в единую систему.
Неделя науки в Бразилии.
Открытая неделя науки БРИКС+ проходит в рамках международного фестиваля «Наука 0+» в Рио-де-Жанейро с 30 июня по 7 июля в преддверии саммита БРИКС. Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.
В течение недели в Бразилии пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка «Наука в лицах», акция «Ученые — в школы», день инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, с научными шоу, кинопоказами и мастер-классами. В рамках лекционной программы несколько десятков ученых из России, Белоруссии, Китая, Бразилии и других стран расскажут об актуальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, БПЛА, биомедицины.
Международный фестиваль «Наука 0+» (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в десяти странах.
«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта «Популяризация науки и технологий» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».
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