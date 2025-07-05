Жительница Прикамья осуждена за истязание ребенка

Кунгурский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Березовка) вынес приговор жительнице Березовского муниципального округа. Женщина признана виновной в истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего, и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Суд установил, что фигурантка долгое время исполняла обязанности по воспитанию своего малолетнего ребенка ненадлежащим образом, причиняла ему физические и психические страдания, систематически избивая.
После выявления этих преступлений ребенка, ради его безопасности, изъяли из семьи и поместили в специальное учреждение. Сейчас ему ничего не угрожает.
Суд приговорил женщину к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также в пользу ребенка с осужденной взыскано 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.