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Жительница Прикамья осуждена за истязание ребенка

Кунгурский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с.

Кунгурский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Березовка) вынес приговор жительнице Березовского муниципального округа. Женщина признана виновной в истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего, и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Суд установил, что фигурантка долгое время исполняла обязанности по воспитанию своего малолетнего ребенка ненадлежащим образом, причиняла ему физические и психические страдания, систематически избивая.

После выявления этих преступлений ребенка, ради его безопасности, изъяли из семьи и поместили в специальное учреждение. Сейчас ему ничего не угрожает.

Суд приговорил женщину к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также в пользу ребенка с осужденной взыскано 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.