Спасатели напомнили о запрете купания в водоемах Краснодара

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре у водоемов установили более 60 камер видеонаблюдения. Для предотвращения несчастных случаев на воде спасатели работают на четырех сезонных постах — на озере Старая Кубань, на реке Кубани в районе парка «Рождественский», в парке им. 30-летия Победы и на территории Детского морского центра им. Адмирала Федора Ушакова.