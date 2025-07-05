Спасатели напомнили о запрете купания в водоемах Краснодара, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, воздух в городе будет прогреваться выше 30 градусов. В Краснодар пришло настоящее лето.
«В очередной раз напоминаем, что как бы сильно ни хотелось искупаться в такие дни в реке Кубани или в других водоемах города, делать это нельзя», — говорится в сообщении мэрии.
О запрете купания жителям и гостям Краснодара напоминают специалисты городской Службы спасения. В летний период они ежедневно проводят патрулирование реки Кубани.
Заместитель начальника городской Службы спасения Андрей Рябущенко призвал краснодарцев особенно внимательно следить за детьми во время прогулок у воды.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре у водоемов установили более 60 камер видеонаблюдения. Для предотвращения несчастных случаев на воде спасатели работают на четырех сезонных постах — на озере Старая Кубань, на реке Кубани в районе парка «Рождественский», в парке им. 30-летия Победы и на территории Детского морского центра им. Адмирала Федора Ушакова.