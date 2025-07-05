Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре скончалась врач, спасшая сотни детей

Она умерла на 68-м году жизни.

В Самаре ушла из жизни заведующая гастроэнтерологическим отделением детской больницы им. Ивановой Светлана Чаплыгина.

Она умерла на 68-м году жизни в результате продолжительной болезни. Медицине специалист отдала 40 лет. Светлана Чаплыгина была кандидатом медицинских наук, педиатром. Карьеру начинала с должности врача в инфекционном боксированном отделении. С 1996 года она бессменно возглавляла гастроэнтерологическое отделение больницы.

Светлана Ивановна также воспитала целую плеяду врачей. Ее помнят не только как медикам, но и талантливого преподавателя. Пациенты нередко называли ее последней надеждой.