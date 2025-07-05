В Самаре скончалась врач, спасшая сотни детей

В Самаре ушла из жизни заведующая гастроэнтерологическим отделением детской больницы им. Ивановой Светлана Чаплыгина.
Она умерла на 68-м году жизни в результате продолжительной болезни. Медицине специалист отдала 40 лет. Светлана Чаплыгина была кандидатом медицинских наук, педиатром. Карьеру начинала с должности врача в инфекционном боксированном отделении. С 1996 года она бессменно возглавляла гастроэнтерологическое отделение больницы.
Светлана Ивановна также воспитала целую плеяду врачей. Ее помнят не только как медикам, но и талантливого преподавателя. Пациенты нередко называли ее последней надеждой.