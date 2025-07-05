Уфимцы застряли в аэропорту Санкт-Петербурга

Среди пассажиров оказались и уфимцы, которые не смогли улететь в запланированный срок. Вечером 4 июля сообщалось о 4 задержанных вылетах, до Уфы добрался всего один рейс из северной столицы. Согласно онлайн табло уфимского аэропорта, к 13 часам два борта из Санкт Петербурга, которые должны были прибыть еще в 6 утра, приземлились в 11:57 и 12:25. В пути находятся еще три борта авиакомпаний «Россия», «Победа» и «Северный ветер», они прибудут к 14 часам.