Уфимцы застряли в аэропорту Санкт-Петербурга. Из-за шторма и двух объявлений операции «Ковер» из аэропорта Пулково задержали более 50 рейсов.
Среди пассажиров оказались и уфимцы, которые не смогли улететь в запланированный срок. Вечером 4 июля сообщалось о 4 задержанных вылетах, до Уфы добрался всего один рейс из северной столицы. Согласно онлайн табло уфимского аэропорта, к 13 часам два борта из Санкт Петербурга, которые должны были прибыть еще в 6 утра, приземлились в 11:57 и 12:25. В пути находятся еще три борта авиакомпаний «Россия», «Победа» и «Северный ветер», они прибудут к 14 часам.
«Я никогда Пулково таким не видела: в коридорах не протолкнуться, дети спали на полу, кто-то пенки раздобыл», — рассказала журналистам одна из пассажирок.
Сообщается, что воздушная гавань заработала после 8 утра по местному времени.