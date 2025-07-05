Республиканский праздник Купалье — «Александрия собирает друзей» стартует 5 июля

Белорусы и зарубежные гости приедут на фестиваль на берег Днепра. Гостей праздника ждет ряд концертов, разнообразные праздничные локации, хлебосолье фудкортов и многое другое. Сюрпризом праздника станет открытие новой паромной переправы на противоположных берегах: в агрогородке Александрия Шкловского района, что примыкает к купальскому полю, и на берегу в городском поселке Копысь Оршанского района.