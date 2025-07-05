Республиканский праздник Купалье — «Александрия собирает друзей» стартует 5 июля

В Шкловском районе 5 июля стартует республиканский праздник Купалье — «Александрия собирает друзей».
Белорусы и зарубежные гости приедут на фестиваль на берег Днепра. Гостей праздника ждет ряд концертов, разнообразные праздничные локации, хлебосолье фудкортов и многое другое. Сюрпризом праздника станет открытие новой паромной переправы на противоположных берегах: в агрогородке Александрия Шкловского района, что примыкает к купальскому полю, и на берегу в городском поселке Копысь Оршанского района.
А здесь мы подробнее написали, какой будет программа праздника Купалье в Александрии, концерты, какие будут работать фудкорты и т.д.
Погода на Купалье 2025 в Беларуси.
При этом Белгидромет уже предупредил белорусов о жаре до +35 в Беларуси на Купалье. Жарко станет за счет малоактивного атмосферного фронта с Польши и тропического воздуха с юга Европы.
Накануне синоптики также предупреждали белорусов о внезапном возвращении жары 5 — 6 июля: «Температура снова подскочит до +30 и выше».