Заболеваемость корью на Кубани снизилась в 10 раз

Существенное снижение случаев заражения инфекциями в 2025 году в ведомстве связывают с высоким уровнем охвата вакцинацией: по итогам 2024 года он достиг нормативных значений и составил не менее 95%. Для сравнения, в 2024 году на фоне перебоев с поставками вакцин в крае был зафиксирован всплеск заболеваемости корью — зарегистрировано 597 случаев, что в 2,4 раза превышало уровень 2023 года и в 9,3 раза — среднемноголетние показатели. Большинство заболевших тогда составляли дети (68,5%), причем 87,3% пациентов не имели вакцинации либо сведения о ней отсутствовали.