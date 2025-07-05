«Тепло принесет малоактивный атмосферный фронт с Польши». Белгидромет предупредил о жаре до +35 в Беларуси на Купалье

Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси на Купалье, информирует pogoda.by.
Так, в субботу, 5 июля, когда будет проходить республиканский праздник Купалье — «Александрия собирает друзей», белорусов ожидает облачная погода. На большей части страны в дневные часы +19 — +25 и без осадков. Кратковременные дожди и грозы возможны только по северу республики.
В воскресенье, 6 июля, на Беларусь с севера Польши начнет смещаться малоактивный теплый атмосферный фронт. Ночью и днем в северных районах местами — дожди и грозы. В ночные часы похолодает до +9 — +16, теплее на северо-западе — до +18 градусов. Днем в среднем будет от +20 по северу до +33 по юго-западу страны.
В понедельник, 7 июля, в Беларуси станет еще жарче, так как в дневные часы с юго-западной части Европы станут перемещаться активные системы фронтов и неустойчивые тропические воздушные массы. Ночью небольшие дожди возможны по северо-западу страны, температуры +12 — +19 градусов. Также и днем дожди и грозы местами вероятны почти по всей республике. Зато и Солнце будет хорошенько согревать в конце больших выходных: от +25 градусов по северу до +35 по югу страны.
Накануне синоптики также предупреждали белорусов о внезапном возвращении жары 5 — 6 июля: «Температура снова подскочит до +30 и выше».