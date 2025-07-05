«Тепло принесет малоактивный атмосферный фронт с Польши». Белгидромет предупредил о жаре до +35 в Беларуси на Купалье

В понедельник, 7 июля, в Беларуси станет еще жарче, так как в дневные часы с юго-западной части Европы станут перемещаться активные системы фронтов и неустойчивые тропические воздушные массы. Ночью небольшие дожди возможны по северо-западу страны, температуры +12 — +19 градусов. Также и днем дожди и грозы местами вероятны почти по всей республике. Зато и Солнце будет хорошенько согревать в конце больших выходных: от +25 градусов по северу до +35 по югу страны.