Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тепло принесет малоактивный атмосферный фронт с Польши». Белгидромет предупредил о жаре до +35 в Беларуси на Купалье

Белгидромет сказал о жаре до +35 в Беларуси на Купалье.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси на Купалье, информирует pogoda.by.

Так, в субботу, 5 июля, когда будет проходить республиканский праздник Купалье — «Александрия собирает друзей», белорусов ожидает облачная погода. На большей части страны в дневные часы +19 — +25 и без осадков. Кратковременные дожди и грозы возможны только по северу республики.

В воскресенье, 6 июля, на Беларусь с севера Польши начнет смещаться малоактивный теплый атмосферный фронт. Ночью и днем в северных районах местами — дожди и грозы. В ночные часы похолодает до +9 — +16, теплее на северо-западе — до +18 градусов. Днем в среднем будет от +20 по северу до +33 по юго-западу страны.

В понедельник, 7 июля, в Беларуси станет еще жарче, так как в дневные часы с юго-западной части Европы станут перемещаться активные системы фронтов и неустойчивые тропические воздушные массы. Ночью небольшие дожди возможны по северо-западу страны, температуры +12 — +19 градусов. Также и днем дожди и грозы местами вероятны почти по всей республике. Зато и Солнце будет хорошенько согревать в конце больших выходных: от +25 градусов по северу до +35 по югу страны.

Накануне синоптики также предупреждали белорусов о внезапном возвращении жары 5 — 6 июля: «Температура снова подскочит до +30 и выше».