В Омске одно из отделений «Почты России» перешло на режим работы раз в неделю

Проблема усугубляется тем, что даже в соседнем отделении на улице Яковлева посылку не приняли. Редакция обратилась в единую службу поддержки «Почты России». Оператор заверила, что в базе данных компании нет информации о новом графике работы, и пообещала зарегистрировать заявку для выяснения ситуации. Однако оперативного комментария от пресс-службы «Почты России» в Омской области получить не удалось.