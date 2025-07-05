В Омске одно из отделений «Почты России» перешло на режим работы раз в неделю

Жители Омска столкнулись с неожиданными изменениями в работе почтового отделения по адресу Герцена, 217. Несмотря на официальный график работы — со вторника по субботу с 9:00 до 15:00 — отделение теперь обслуживает клиентов только по субботам, да и то с ограничениями.
Местные жители сообщают, что на дверях отделения появилась записка с новым графиком работы, который значительно отличается от заявленного ранее. Один из горожан рассказал, что пытался отправить посылку, но, приехав в отделение, обнаружил, что оно закрыто.
«Вчера зашел — а там такое расписание. Решил подойти в субботу, но мне сказали, что приема нет, потому что сотрудник на больничном», — поделился возмущением читатель NGS55.RU.
Проблема усугубляется тем, что даже в соседнем отделении на улице Яковлева посылку не приняли. Редакция обратилась в единую службу поддержки «Почты России». Оператор заверила, что в базе данных компании нет информации о новом графике работы, и пообещала зарегистрировать заявку для выяснения ситуации. Однако оперативного комментария от пресс-службы «Почты России» в Омской области получить не удалось.