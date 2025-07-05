Рождество Иоанна Предтечи: история праздника, что можно и чего нельзя делать 7 июля

— Его отец не сразу поверил в это, за что был наказан архангелом и стал немым. Елисавета же родила ребенка. Новорожденному нужно было дать имя, которого не было в роду. У Захария спросили, как назвать младенца. В этот момент он исцелился от онемения, начал говорить и назвал имя Иоанн.