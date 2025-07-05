Рождество Иоанна Предтечи: история праздника, что можно и чего нельзя делать 7 июля

7 июля Православная церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи. «Вечерняя Москва» узнала у протоиерея, настоятеля Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры Константина Харитонова об истории праздника, а также о том, что запрещено и разрешено в этот день.
День рождения Иоанна Крестителя в Евангелии описан так: у родителей Иоанна, Захария и Елисаветы не было детей, они молились Богу, чтобы он им помог. К Захарию явился Архангел Гавриил и сказал, что у них родится ребенок, рассказал протоиерей:
— Его отец не сразу поверил в это, за что был наказан архангелом и стал немым. Елисавета же родила ребенка. Новорожденному нужно было дать имя, которого не было в роду. У Захария спросили, как назвать младенца. В этот момент он исцелился от онемения, начал говорить и назвал имя Иоанн.
Их сын, как рассказал священник, родился за шесть месяцев до рождения Христа, поэтому явился предтечей Спасителю, а позже стал проповедником образа пустыни.
— Елисавета бежала в пустыню, чтобы спасти Иоанна. Потому что после рождения Спасителя было приказано убить всех младенцев до 2 лет. Елисавета спряталась в пустыне, где Иоанн остался потом жить в пещере, — объяснил Харитонов.
Он подчеркнул, что Господь привел его туда, чтобы тот был чистым сердцем и душой. И он до сих пор считается самым святым из мужчин.
О чем можно просить святого Георгия Победоносца.
Что можно и чего нельзя делать в праздник.
Настоятель рассказал, какие правила необходимо соблюдать в этот день.
Сейчас идет пост Петра и Павла, нарушать его нельзя, предупредил Харитонов.
Разрешается, по его словам, пить вино и есть рыбу.
— А тем, кто хочет, но не может родить детей, нужно помолиться Иоанну Крестителю, особенно его родителям Захарию и Елисавете. Потому что они сами сначала были бесплодны, но смогли родить ребенка, — заверил Харитонов.
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