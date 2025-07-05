Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко откроет Музей Славы Могилевской области на легендарном Буйничском поле

Лукашенко прибыл в мемориальный комплекс «Буйничское поле» 5 июля.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июля участвует в церемонии открытия музея Славы Могилевской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер на Могилевщине в агрогородке Буйничи поучаствует в церемонии открытия Музея Славы на Буйничском поле, где в июле 1941 года шли ожесточенные бои за Могилев. Музей станет новым символом памяти и гордости белорусов.

Лукашенко на открытии Музея Славы Могилевщины. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Архитектуру музея стилизовали под орден Отечественной войны I степени. Напомним, данной наградой удостоен город Могилев. Внутри музея — мультимедийные залы, интерактивные площадки и 10 тысяч подлинных артефактов.

Инсталляции Музея Славы Могилевщины. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Еще Александр Лукашенко сказал президенту Венесуэлы о вызовах со стороны недружественных стран.

Накануне белорусский президент обратился к Трампу, призвав изменить отношения между США и Беларусью.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше