Лукашенко откроет Музей Славы Могилевской области на легендарном Буйничском поле

Белорусский лидер на Могилевщине в агрогородке Буйничи поучаствует в церемонии открытия Музея Славы на Буйничском поле, где в июле 1941 года шли ожесточенные бои за Могилев. Музей станет новым символом памяти и гордости белорусов.