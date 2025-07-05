Лукашенко откроет Музей Славы Могилевской области на легендарном Буйничском поле

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июля участвует в церемонии открытия музея Славы Могилевской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер на Могилевщине в агрогородке Буйничи поучаствует в церемонии открытия Музея Славы на Буйничском поле, где в июле 1941 года шли ожесточенные бои за Могилев. Музей станет новым символом памяти и гордости белорусов.
Лукашенко на открытии Музея Славы Могилевщины. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Архитектуру музея стилизовали под орден Отечественной войны I степени. Напомним, данной наградой удостоен город Могилев. Внутри музея — мультимедийные залы, интерактивные площадки и 10 тысяч подлинных артефактов.
Инсталляции Музея Славы Могилевщины. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
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