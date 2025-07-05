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Трехлетнего малыша в Уфе сбил электровелосипедист

Молодой уфимец на электровелосипеде сбил 3-летнего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 4 июля, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. По информации пресс-службы Госавтоинспекции столицы Башкирии, 19-летний парень на электровелосипеде Minako, двигаясь по тротуару улицы Первомайской, сбил трехлетнего пешехода, который шел навстречу.

В результате происшествия маленький пешеход получил различные травмы, его доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту инцидента проводится административное расследование.

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