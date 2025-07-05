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Сильные дожди при плюс 24−29 ожидаются в Челябинской области 6 июля

Сильные дожди при плюс 24−29 ожидаются в Челябинской области 6 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 94% 761 мм рт. ст. +23°

Южный Урал попал под влияние теплого сектора очередного приближающегося с запада циклона. Он сформирует облачную с прояснениями погоду. При этом придут более теплые воздушные массы, температурный фон на пару градусов превысит норму климата.

В воскресенье ночью в северной половине местами пробарабанят кратковременные дожди, в горах — сильные; днем в большинстве районов кратковременные дожди, кое-где — сильные, грозы, град.

Ветер западный, его скорость 6−11 м/с, отдельные порывы ночью до 14 м/с, днем — 15−17 м/с.

Температура воздуха ночью плюс 11−16, днем — 19−24, на юге — до 29 градусов.