Сильные дожди при плюс 24−29 ожидаются в Челябинской области 6 июля

Южный Урал попал под влияние теплого сектора очередного приближающегося с запада циклона. Он сформирует облачную с прояснениями погоду. При этом придут более теплые воздушные массы, температурный фон на пару градусов превысит норму климата.
В воскресенье ночью в северной половине местами пробарабанят кратковременные дожди, в горах — сильные; днем в большинстве районов кратковременные дожди, кое-где — сильные, грозы, град.
Ветер западный, его скорость 6−11 м/с, отдельные порывы ночью до 14 м/с, днем — 15−17 м/с.
Температура воздуха ночью плюс 11−16, днем — 19−24, на юге — до 29 градусов.