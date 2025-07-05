Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой

ее назначат на год, средства будут выплачивать раз в месяц с 1 сентября;поддержку получат 10 студентов (курсантов) очной формы обучения и 10 аспирантов (адъюнктов) и ординаторов;размер выплаты — 15 тысяч рублей для студентов, 20 тысяч — для аспирантов и ординаторов;стипендиатами могут стать учащиеся без академической задолженности;их должны выдвинуть вузы и другие образовательные организации.