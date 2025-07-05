Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой

Правительство учредило стипендии студентам имени погибшей волонтера Пироговой.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России учредили стипендии имени волонтера Марии Пироговой, погибшей в ДНР, сообщила пресс-служба правительства.

«Студенты, аспиранты и ординаторы, участвующие в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив, смогут получать стипендии имени общественного деятеля и журналиста из Донецка Марии Пироговой. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в релизе.

Подробнее о стипендии:

ее назначат на год, средства будут выплачивать раз в месяц с 1 сентября;поддержку получат 10 студентов (курсантов) очной формы обучения и 10 аспирантов (адъюнктов) и ординаторов;размер выплаты — 15 тысяч рублей для студентов, 20 тысяч — для аспирантов и ординаторов;стипендиатами могут стать учащиеся без академической задолженности;их должны выдвинуть вузы и другие образовательные организации.

Претендовать на стипендию будут учащиеся, добившиеся успехов в 12 направлениях: поддержка проведения спецоперации и ее участников, социальная помощь, защита и реабилитация малообеспеченных граждан, безработных и инвалидов, ликвидация ЧС и их последствий, оказание бесплатной юридической помощи, охрана окружающей среды и защита животных, пропаганда здорового образа жизни.