Правительство учредило стипендии для студентов имени волонтера Пироговой

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России учредили стипендии имени волонтера Марии Пироговой, погибшей в ДНР, сообщила пресс-служба правительства.
«Студенты, аспиранты и ординаторы, участвующие в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив, смогут получать стипендии имени общественного деятеля и журналиста из Донецка Марии Пироговой. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в релизе.
Подробнее о стипендии:
ее назначат на год, средства будут выплачивать раз в месяц с 1 сентября;поддержку получат 10 студентов (курсантов) очной формы обучения и 10 аспирантов (адъюнктов) и ординаторов;размер выплаты — 15 тысяч рублей для студентов, 20 тысяч — для аспирантов и ординаторов;стипендиатами могут стать учащиеся без академической задолженности;их должны выдвинуть вузы и другие образовательные организации.
Претендовать на стипендию будут учащиеся, добившиеся успехов в 12 направлениях: поддержка проведения спецоперации и ее участников, социальная помощь, защита и реабилитация малообеспеченных граждан, безработных и инвалидов, ликвидация ЧС и их последствий, оказание бесплатной юридической помощи, охрана окружающей среды и защита животных, пропаганда здорового образа жизни.