В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Санкт-Петербург и Москву

В аэропорту «Сталинград» 5 июля 2025 года задерживаются рейсы на вылет и на прилет. Это не связано с работой волгоградской воздушной гавани: на сбои в расписании повлияло закрытие воздушного пространства над Москвой и Санкт-Петербургом. Аэропорт «Пулково», к примеру, не работал почти всю ночь. Сейчас рейс авиакомпании «Россия», который должен вылететь в северную столицу в 12.50, перенесен на 18.00.