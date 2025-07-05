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В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Санкт-Петербург и Москву

Самолет в Петербург опаздывает более чем на 5 часов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту «Сталинград» 5 июля 2025 года задерживаются рейсы на вылет и на прилет. Это не связано с работой волгоградской воздушной гавани: на сбои в расписании повлияло закрытие воздушного пространства над Москвой и Санкт-Петербургом. Аэропорт «Пулково», к примеру, не работал почти всю ночь. Сейчас рейс авиакомпании «Россия», который должен вылететь в северную столицу в 12.50, перенесен на 18.00.

Задерживается и прилет «России» из Санкт-Петербурга. С 16.45 на 20.20 перенесли вылет рейса в Питер авиакомпании «Победа». Рейс Волгоград — Москва авиакомпании «Россия» отложили с 17.50 на 20.00.