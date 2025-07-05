Некоторые рейсы из Минска в города РФ задержаны

Например, вылет в Пермь изначально планировался на 06:55 по местному времени, а в итоге он будет только в 19:25. Как пояснили в авиакомпании «Икар», рейсы в Пермь и Нижний Новгород задержаны «в связи с временными ограничениями в Международном аэропорту Нижний Новгород». По этой рейс из Нижнего в белорусскую столицу тоже еще не прибыл.