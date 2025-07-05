Некоторые рейсы из Минска в города РФ задержаны

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Самолеты российской авиакомпании «Икар» вылетят в субботу из Минска в Пермь и Нижний Новгород существенно позже, чем планировалось, следует из данных онлайн-табло Национального аэропорта Минск.
Например, вылет в Пермь изначально планировался на 06:55 по местному времени, а в итоге он будет только в 19:25. Как пояснили в авиакомпании «Икар», рейсы в Пермь и Нижний Новгород задержаны «в связи с временными ограничениями в Международном аэропорту Нижний Новгород». По этой рейс из Нижнего в белорусскую столицу тоже еще не прибыл.
Кроме того, на три часа перенесен и вылет «Победы» из Минска в Санкт-Петербург. В расписании стояло время 20:20, а борт, как ожидается, отправится в 23:20. Вылет из Петербурга в Минск, соответственно, тоже задержан. В соцсетях и на своем сайте перевозчик пока не дал разъяснений на этот счет.
В целом, как следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), в субботу там задерживаются около 40 вылетов. Ранее в этот день Росавиция сообщала о временных ограничениях на прием и вылет самолетов в ряде аэропортов России, в том числе в Пулково. Сейчас ограничения сняты.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — пояснил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
В свою очередь в «Аэрофлоте» сообщили, что в связи с вводом временных ограничений в ряде аэропортов в центре РФ и усиления ветра в районе аэропорта Шереметьево в субботу, 5 июля, компания корректирует расписание с переносом времени вылета, а также отменяя либо объединяя несколько рейсов.