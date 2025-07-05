На пляжах Анапы демонтируют защитный вал

Основанием для разборки защитной насыпи стали отсутствие на этих участках выбросов нефтепродуктов в течение последних месяцев, а также необходимость завершения очистки пляжей. Как уточнили в штабе, сам вал был сформирован из песка, частично загрязненного мазутом, и не может быть оставлен без обработки. Для полноценной очистки территории требуется его демонтаж и последующее просеивание.