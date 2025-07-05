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Жизни пострадавших медработников в Иркутске ничего не угрожает

В настоящее время пострадавшие переведены из реанимации в обычную палату.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Здоровью женщин, которые пострадали при нападении пациента в Иркутской клинической больнице № 8, ничего не угрожает. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Напомним, утром 3 июля мужчина зашел в медицинское учреждение и напал на заместителя главного врача и секретаря. Их обеих госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

— Женщины вспоминают, как все произошло. Их пациент не показывал агрессии во время приема, он пришёл за документами. Все изменилось буквально за мгновение, — уточнил губернатор в сообщении.

Сами пострадавшие — Ольга Асауленко и Ирина Марочкина сказали спасибо сотрудникам скорой помощи и врачам РЖД больницы.

— Мы просто счастливы, что остались в живых, спасибо огромное докторам, хирургам нашим. Помогали все, кто мог, — говорит одна из пострадавших.

Женщины также подчеркнули, что сразу же после нападения, им на помощь пришли два призывника. После выздоровления сотрудницы хотят вновь приступить к своей работе.