Власти Калининградской области ввели запрет на погружение в море с аквалангом

В Калининградской области вводится запрет на погружение в Балтийское море с аквалангом. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от мая 2023 года № 43 «О запрете пребывания физических лиц, в том числе с использованием маломерных судов, в территориальном море Российской Федерации (включая погружение с использованием водолазных дыхательных аппаратов)».