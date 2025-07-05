Кризис кадров в медицине Красноярского края: нехватка специалистов становится острее

На одну вакансию в регионе приходится всего 1,4 резюме соискателей, в то время как нормой для рынка труда считается наличие четырех резюме на одну вакансию. Несмотря на то что медработники стали активнее искать работу (+14% по сравнению с 2024 годом), их количество по-прежнему недостаточно для удовлетворения потребностей региона.