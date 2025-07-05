Кризис кадров в медицине Красноярского края: нехватка специалистов становится острее

Аналитики выявили, что в 2025 году медицинским организациям России стало труднее привлекать персонал по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным платформы hh.ru, сфера «Медицина и фармацевтика» продолжает оставаться самой дефицитной в Красноярском крае.
На одну вакансию в регионе приходится всего 1,4 резюме соискателей, в то время как нормой для рынка труда считается наличие четырех резюме на одну вакансию. Несмотря на то что медработники стали активнее искать работу (+14% по сравнению с 2024 годом), их количество по-прежнему недостаточно для удовлетворения потребностей региона.
Опрос среди работодателей показал, что 80% из них испытывают трудности с поиском врачей и младшего медицинского персонала. Более того, 62% респондентов отметили, что процесс набора кадров стал значительно сложнее по сравнению с 2024 годом.
Наиболее остро ощущается нехватка среднего медицинского персонала — 48% опрошенных организаций указали на сложности с поиском этих специалистов. Врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук также находятся в дефиците — их трудности с набором отметили 37% работодателей. Третье место по сложности занимает административный персонал.
Работодатели выделили несколько причин текучести кадров: высокая конкуренция за специалистов, предлагающих более привлекательные условия труда, а также переход медиков в другие сферы, такие как ИТ или ритейл. Основные причины, по которым сотрудники покидают свои места, включают неудовлетворенность условиями труда (59%), нехватку квалифицированных кандидатов (51%) и быстрое выгорание (42%).
Чтобы остановить текучесть кадров и сохранить специалистов, работодатели предлагают повысить зарплаты, создать комфортные условия для работы и отдыха, а также обеспечить дополнительные льготы.