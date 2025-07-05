Ушел из жизни известный казахстанский режиссер Сламбек Тауекел

Сламбек Тауекел был заслуженным деятелем культуры, награжден орденами «Құрмет» и «Знак Почета». В министерстве отметили его вклад в развитие казахстанского кино и национальной духовности.
«Как профессиональный режиссер, талантливый сценарист и продюсер, он подарил миру ряд историко-художественных фильмов, способствуя процветанию национальной духовности», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме работы в кино, Сламбек Тауекел долгие годы преподавал в Казахском национальном университете искусств, помогая воспитывать новое поколение деятелей культуры.
За свою творческую карьеру он снял множество документальных фильмов. Среди его работ: «Потерянный край» и «Наурыз» (1991), «Батыр Баян» (1993), «Асанали» и «Боль моя — дети» (1997), «Сатбаев» (2000), «Бир бала» (2003), «Махамбет (Красная полынь)» (2006), «Актриса апа» (2008), «Земля обетованная / Жерұйық» (2010), «Сагыныш» (2011), «Преодоление» (2013) и «Первый / Тұңғыш» (2015).
Ассоциация кинокритиков Казахстана подвела итоги ежегодной премии «Выбор критиков-2025». Абсолютным триумфатором стал фильм «Дала қасқыры» режиссера Адильхана Ержанова. Он победил сразу в нескольких ключевых номинациях, включая «Лучший фильм-драма» и «Лучший режиссер». Призы за лучшие женскую и мужскую роль получили актеры Анна Старченко и Берик Айтжанов.