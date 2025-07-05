Ушел из жизни известный казахстанский режиссер Сламбек Тауекел

За свою творческую карьеру он снял множество документальных фильмов. Среди его работ: «Потерянный край» и «Наурыз» (1991), «Батыр Баян» (1993), «Асанали» и «Боль моя — дети» (1997), «Сатбаев» (2000), «Бир бала» (2003), «Махамбет (Красная полынь)» (2006), «Актриса апа» (2008), «Земля обетованная / Жерұйық» (2010), «Сагыныш» (2011), «Преодоление» (2013) и «Первый / Тұңғыш» (2015).