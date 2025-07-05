30-летний нападающий Иван Сергеев покидает самарские «Крылья Советов»

4 июля пресс-служба самарского футбольного клуба «Крылья Советов» официально объявила о переходе нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо».
В прошедшем сезоне футболист провёл 25 матчей в составе самарской команды в рамках Российской Премьер-Лиги и Кубка России. За это время Сергеев забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи, внеся значительный вклад в атакующую игру команды.
Переход в столичный клуб станет новым этапом в карьере 30-летнего нападающего. В «Крыльях Советов» Сергеев провёл прошлый сезон, став одним из ключевых игроков атакующей линии.
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