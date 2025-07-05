30-летний нападающий Иван Сергеев покидает самарские «Крылья Советов»

В прошедшем сезоне футболист провёл 25 матчей в составе самарской команды в рамках Российской Премьер-Лиги и Кубка России. За это время Сергеев забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи, внеся значительный вклад в атакующую игру команды.