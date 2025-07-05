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День Ашура 2025: значение, дата и традиции

День памяти и духовных размышлений.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 июл — Sputnik. День Ашура — важная дата в исламском календаре, приходящаяся на 10-й день месяца Мухаррам, первого месяца лунного мусульманского года.

В 2025 году День Ашура будет отмечаться 5 июля, но дата может незначительно варьироваться в зависимости от астрономических наблюдений и начала месяца Мухаррам в разных странах.

Историческое и религиозное значение

Для мусульман-суннитов День Ашура связан с рядом событий, упоминаемых в исламской традиции. Считается, что именно в этот день пророк Муса (Моисей) с помощью Аллаха освободил израильтян от угнетения фараона, и море расступилось, чтобы они могли пройти. В память об этом событии многие мусульмане соблюдают пост в этот день, следуя примеру пророка Мухаммеда (мир ему и благословение), который сам постился и рекомендовал своим последователям поститься 9-го и 10-го Мухаррама (или 10-го и 11-го), чтобы отличиться от традиций иудеев.

Для мусульман-шиитов День Ашура имеет особо траурное значение. В этот день в 680 году (61 год хиджры) в битве при Кербеле был убит внук пророка Мухаммеда — имам Хусейн ибн Али, вместе со своими сподвижниками. Это трагическое событие стало ключевым для шиитской истории и духовности. В день Ашура шииты проводят траурные церемонии, шествия, религиозные чтения, выражая скорбь и солидарность с жертвами Кербелы.

Традиции и обычаи

  • Пост: у суннитов принято поститься в этот день (лучше вместе с днем до или после).
  • Благотворительность: мусульмане поощряются к совершению добрых дел, оказанию помощи нуждающимся.
  • Траурные мероприятия: у шиитов организуются массовые траурные шествия и театрализованные реконструкции событий Кербелы.
  • Чтение молитв и проповедей: Во многих общинах проводятся особые богослужения, лекции и чтения о жизни имама Хусейна.

В 2025 году 1-й день месяца Мухаррам начался 26 июня, поэтому День Ашура приходится на 5 июля 2025 года. Дата может немного отличаться в зависимости от страны и лунного наблюдения.

День Ашура является днем памяти, поста и духовных размышлений. Он объединяет различные мусульманские общины в стремлении к духовному очищению, напоминании о стойкости веры и важности справедливости. Для шиитов это также время глубокой скорби и размышлений о жертве Хусейна и его сподвижников.