День Ашура 2025: значение, дата и традиции

В 2025 году День Ашура будет отмечаться 5 июля, но дата может незначительно варьироваться в зависимости от астрономических наблюдений и начала месяца Мухаррам в разных странах.

Для мусульман-суннитов День Ашура связан с рядом событий, упоминаемых в исламской традиции. Считается, что именно в этот день пророк Муса (Моисей) с помощью Аллаха освободил израильтян от угнетения фараона, и море расступилось, чтобы они могли пройти. В память об этом событии многие мусульмане соблюдают пост в этот день, следуя примеру пророка Мухаммеда (мир ему и благословение), который сам постился и рекомендовал своим последователям поститься 9-го и 10-го Мухаррама (или 10-го и 11-го), чтобы отличиться от традиций иудеев.