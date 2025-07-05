День Ашура 2025: значение, дата и традиции

АСТАНА, 5 июл — Sputnik. День Ашура — важная дата в исламском календаре, приходящаяся на 10-й день месяца Мухаррам, первого месяца лунного мусульманского года.
В 2025 году День Ашура будет отмечаться 5 июля, но дата может незначительно варьироваться в зависимости от астрономических наблюдений и начала месяца Мухаррам в разных странах.
Историческое и религиозное значение
Для мусульман-шиитов День Ашура имеет особо траурное значение. В этот день в 680 году (61 год хиджры) в битве при Кербеле был убит внук пророка Мухаммеда — имам Хусейн ибн Али, вместе со своими сподвижниками. Это трагическое событие стало ключевым для шиитской истории и духовности. В день Ашура шииты проводят траурные церемонии, шествия, религиозные чтения, выражая скорбь и солидарность с жертвами Кербелы.
Традиции и обычаи
- Пост: у суннитов принято поститься в этот день (лучше вместе с днем до или после).
- Благотворительность: мусульмане поощряются к совершению добрых дел, оказанию помощи нуждающимся.
- Траурные мероприятия: у шиитов организуются массовые траурные шествия и театрализованные реконструкции событий Кербелы.
- Чтение молитв и проповедей: Во многих общинах проводятся особые богослужения, лекции и чтения о жизни имама Хусейна.
В 2025 году 1-й день месяца Мухаррам начался 26 июня, поэтому День Ашура приходится на 5 июля 2025 года. Дата может немного отличаться в зависимости от страны и лунного наблюдения.
День Ашура является днем памяти, поста и духовных размышлений. Он объединяет различные мусульманские общины в стремлении к духовному очищению, напоминании о стойкости веры и важности справедливости. Для шиитов это также время глубокой скорби и размышлений о жертве Хусейна и его сподвижников.