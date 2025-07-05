Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре продлили ограничение движения на улице Литвинова до 1 сентября

В Кировском районе Самары продлено ограничение движения транспорта на участке улицы Литвинова.

В Кировском районе Самары продлено ограничение движения транспорта на участке улицы Литвинова. Мера связана с продолжающимися ремонтными работами на канализационном коллекторе.

Согласно информации Департамента транспорта Самары, движение будет закрыто с 6:00 5 июля до 6:00 1 сентября 2025 года. Ограничение коснётся участка улицы Литвинова между улицей Магистральной и Инкубаторным переулком.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.