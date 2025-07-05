В Самаре продлили ограничение движения на улице Литвинова до 1 сентября

В Кировском районе Самары продлено ограничение движения транспорта на участке улицы Литвинова. Мера связана с продолжающимися ремонтными работами на канализационном коллекторе.
Согласно информации Департамента транспорта Самары, движение будет закрыто с 6:00 5 июля до 6:00 1 сентября 2025 года. Ограничение коснётся участка улицы Литвинова между улицей Магистральной и Инкубаторным переулком.
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