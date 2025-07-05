Правительство утвердило проведение научной олимпиады юниоров в Сириусе

Отмечается, что до 16 июля Минпросвещения должно утвердить состав оргкомитета по её подготовке и проведению, а также план соответствующих мероприятий. Министерству иностранных дел поручено обеспечить выдачу виз без взимания сборов участникам и гостям мероприятия, а также журналистам.