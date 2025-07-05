Правительство утвердило проведение научной олимпиады юниоров в Сириусе

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство РФ утвердило проведение в России в 2025 году Международной естественно-научной олимпиады юниоров, она пройдет в Сириусе с 23 ноября по 2 декабря, сообщили в российском кабмине.
«С 23 ноября по 2 декабря в России будет проходить 22-я Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO 2025). Распоряжение об этом подписано. Местом проведения олимпиады станет федеральная территория Сириус», — говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что до 16 июля Минпросвещения должно утвердить состав оргкомитета по её подготовке и проведению, а также план соответствующих мероприятий. Министерству иностранных дел поручено обеспечить выдачу виз без взимания сборов участникам и гостям мероприятия, а также журналистам.
IJSO — международная мультидисциплинарная олимпиада для школьников не старше 15 лет. От ребят требуются как теоретические знания, так и навыки экспериментаторов по 3 предметам: физике, химии и биологии.
Олимпиада ежегодно проводится в декабре начиная с 2004 года. В предыдущие годы IJSO проходила в Германии, Нидерландах, Румынии, Азербайджане, ОАЭ, Индонезии, Таиланде, Тайване, Южной Корее, Индии, Иране, ЮАР, Катаре, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Нигерии, Ботсване. Участие в ней принимают сборные из более 70 стран мира.