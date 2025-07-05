В ООН Минск сделал заявление о преследовании белорусов на Украине

Также в представленном Беларусью докладе ООН сказано, что Минск поддерживает инициативы, которые направлены на то, чтобы снизить военно-политическую напряженность в регионе. Еще Беларусь призвала другие страны и международные структуры действовать в интересах деэскалации для скорейшего установления мира.