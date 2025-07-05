В ООН Минск сделал заявление о преследовании белорусов на Украине

Беларусь на сессии ООН по правам человека сделала заявление о преследовании белорусов по этническому признаку, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, Минском была поднята тема нарушений украинскими властями прав человека, преследования этнических белорусов и русофобии.
Представитель Беларуси в своем докладе подчеркнул, что Киевом продолжаются политически мотивированные репрессии, в том числе белорусов по этническим признакам.
— Показательным является преследование этнических белорусов — братьев Кононовичей — исключительно за выраженные ими взгляды, — обратила внимание белорусская сторона.
В связи с этим Минск потребовал от властей Украины незамедлительного освобождения Михаила и Александра Кононовичей и всех заключенных, преследуемых Киевом за выражение гражданской позиции.
Также в представленном Беларусью докладе ООН сказано, что Минск поддерживает инициативы, которые направлены на то, чтобы снизить военно-политическую напряженность в регионе. Еще Беларусь призвала другие страны и международные структуры действовать в интересах деэскалации для скорейшего установления мира.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко откроет Музей Славы Могилевской области на легендарном Буйничском поле.
Еще белорусский лидер сказал президенту Венесуэлы о вызовах со стороны недружественных стран.