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В ООН Минск сделал заявление о преследовании белорусов на Украине

В ООН Минск сделал заявление о преследовании Украиной белорусов по этническому признаку.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь на сессии ООН по правам человека сделала заявление о преследовании белорусов по этническому признаку, сообщает Sputnik Беларусь.

Так, Минском была поднята тема нарушений украинскими властями прав человека, преследования этнических белорусов и русофобии.

Представитель Беларуси в своем докладе подчеркнул, что Киевом продолжаются политически мотивированные репрессии, в том числе белорусов по этническим признакам.

— Показательным является преследование этнических белорусов — братьев Кононовичей — исключительно за выраженные ими взгляды, — обратила внимание белорусская сторона.

В связи с этим Минск потребовал от властей Украины незамедлительного освобождения Михаила и Александра Кононовичей и всех заключенных, преследуемых Киевом за выражение гражданской позиции.

Также в представленном Беларусью докладе ООН сказано, что Минск поддерживает инициативы, которые направлены на то, чтобы снизить военно-политическую напряженность в регионе. Еще Беларусь призвала другие страны и международные структуры действовать в интересах деэскалации для скорейшего установления мира.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко откроет Музей Славы Могилевской области на легендарном Буйничском поле.

Еще белорусский лидер сказал президенту Венесуэлы о вызовах со стороны недружественных стран.

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