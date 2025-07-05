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Из-за задержки рейсов уфимцы провели в питерском аэропорту всю ночь

Авиарейсы из Санкт-Петербурга в Уфу задержали на более чем 6 часов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 5 июля, пассажиры рейсов из Санкт-Петербурга в Уфу столкнулись с задержками вылетов. В аэропорту Пулково было задержано около 50 рейсов, включая четыре, направлявшихся в столицу Башкирии. Причиной стало временное закрытие воздушного пространства в связи с проведением спецоперации «Ковер».

Согласно данным онлайн-табло, к утру четыре рейса в Уфу все еще оставались задержанными. Пассажиры вынуждены были провести ночь в аэропорту в ожидании вылета. Ожидается, что самолеты прибудут в Уфу только к обеду с задержкой более шести часов.

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