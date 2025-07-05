Из-за задержки рейсов уфимцы провели в питерском аэропорту всю ночь

Согласно данным онлайн-табло, к утру четыре рейса в Уфу все еще оставались задержанными. Пассажиры вынуждены были провести ночь в аэропорту в ожидании вылета. Ожидается, что самолеты прибудут в Уфу только к обеду с задержкой более шести часов.