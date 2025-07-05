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Из Челябинска задерживают рейсы в Москву и обратно

Аэропорт Шереметьево работает только на прием судов.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения ввели в аэропорту Шереметьево в Москве. По данным онлайн-табло, задерживается вылет рейса СУ 1420, который должен был вылететь в 16:20. Та же история с возвращением в Челябинск — задержка у двух рейсов: в 13:55 и 15:25.

В аэропорту Шереметьево объяснили, что работают только на прием судов в связи с ограничениями по использованию воздушного пространства.

Также задерживается рейс из Новосибирска в Челябинск — в городе туман.

Напомним, со вчерашнего вечера такая же ситуация с ограничением воздушного пространства была в Санкт-Петербурге.