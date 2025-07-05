Из Челябинска задерживают рейсы в Москву и обратно

Ограничения ввели в аэропорту Шереметьево в Москве. По данным онлайн-табло, задерживается вылет рейса СУ 1420, который должен был вылететь в 16:20. Та же история с возвращением в Челябинск — задержка у двух рейсов: в 13:55 и 15:25.