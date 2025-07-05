В аэропорту Стригино продолжают действовать ограничения на прием и выпуск судов

В нижегородском аэропорту имени Чкалова продолжают действовать ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в телеграм-канале нижегородского аэропорта.
Напомним, ограничения ввели в нижегородском аэропорту еще поздним вечером 4 июля для обеспечения безопасности. Изменения в расписании аэропорта есть как на прилет, так и на вылет.
Как сообщили в аэропорту, с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Им предоставлены напитки и горячее питание, часть людей размещена в гостинице. Для пассажиров с детьми работает комната матери и ребёнка.
«Просим пассажиров перед выездом в аэропорт дополнительно уточнять статус и время вылета вашего рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании», — посоветовали представители аэропорта.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что подписано соглашение о реализации проекта «Нижний экспо» в аэропорту Стригино.