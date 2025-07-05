В уфимском СНТ спасатели пришли на помощь попавшему в беду любознательному псу

Специалисты отметили, что животное не пострадало и уже получило заслуженную порцию внимания и заботы. В ведомстве напомнили владельцам частных домов и дач о необходимости надежно закрывать подвальные помещения, регулярно проверять состояние люков и не оставлять питомцев без присмотра в потенциально опасных местах.