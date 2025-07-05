В уфимском СНТ спасатели пришли на помощь попавшему в беду любознательному псу

Сегодня утром, 5 июля, в садовом товариществе «Сосновый Бор», что в Демском районе Уфы, произошло ЧП с животным: любознательный пес провалился в погреб. Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, очевидцы оперативно вызвали спасателей, которые бережно извлекли четвероногого из подземного помещения.
Специалисты отметили, что животное не пострадало и уже получило заслуженную порцию внимания и заботы. В ведомстве напомнили владельцам частных домов и дач о необходимости надежно закрывать подвальные помещения, регулярно проверять состояние люков и не оставлять питомцев без присмотра в потенциально опасных местах.
Спасатели призвали жителей республики совместными усилиями создавать безопасную среду для домашних животных, чье природное любопытство часто приводит их в рискованные ситуации.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.