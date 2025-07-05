Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимском СНТ спасатели пришли на помощь попавшему в беду любознательному псу

В Уфе спасли провалившегося в погреб пса.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 5 июля, в садовом товариществе «Сосновый Бор», что в Демском районе Уфы, произошло ЧП с животным: любознательный пес провалился в погреб. Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, очевидцы оперативно вызвали спасателей, которые бережно извлекли четвероногого из подземного помещения.

Специалисты отметили, что животное не пострадало и уже получило заслуженную порцию внимания и заботы. В ведомстве напомнили владельцам частных домов и дач о необходимости надежно закрывать подвальные помещения, регулярно проверять состояние люков и не оставлять питомцев без присмотра в потенциально опасных местах.

Спасатели призвали жителей республики совместными усилиями создавать безопасную среду для домашних животных, чье природное любопытство часто приводит их в рискованные ситуации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.