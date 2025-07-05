Путин посетит выставку «Все для Победы!» в воскресенье

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин в воскресенье посетит выставку «Все для Победы!», сообщила пресс-служба Кремля.
«Шестого июля президент Российской Федерации Владимир Путин посетит выставку, посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта под девизом “Все для Победы!”, а также примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов», — говорится в релизе.
В 2022-м Народный фронт открыл сбор средств для военных и гражданских. На портале проекта «Все для Победы!» опубликован список необходимого. За три года россияне собрали более 24 миллиардов рублей.
Также движение:
создало службу сопровождения и поддержки ветеранов СВО, чтобы помочь тем, кто получил тяжелые ранения;занимается поддержкой участников спецоперации и их семей;оказывает помощь жителям новых регионов.