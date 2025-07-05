Путин посетит выставку «Все для Победы!» в воскресенье

«Шестого июля президент Российской Федерации Владимир Путин посетит выставку, посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта под девизом “Все для Победы!”, а также примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов», — говорится в релизе.