Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым состоится в Москве, он будет похоронен в столице, рассказал РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Гудковым в зоне СВО с ноября 2022 года.