Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым состоится в Москве, он будет похоронен в столице, рассказал РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Гудковым в зоне СВО с ноября 2022 года.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, «который не представлял себя нигде, кроме флота».
«Прощание с Михаилом Гудковым будет в Москве, похоронят там же», — сказал Тарабарин.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерал-майора Гудкова.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью «Золотая Звезда» Героя России «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями».
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.