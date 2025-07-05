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Как изменятся цены на ягоды в ближайшие несколько недель

По прогнозам экономистов, в ближайшие несколько недель стоимость клубники может снизиться на 30 процентов. Как еще изменятся цены на ягоды в ближайшее время — в материале «Вечерней Москвы».

По прогнозам экономистов, в ближайшие несколько недель стоимость клубники может снизиться на 30 процентов. Как еще изменятся цены на ягоды в ближайшее время — в материале «Вечерней Москвы».

Причина возможного падения цены связана с тем, что сейчас начинается пик сезона сбора урожая, поэтому количество предложений на рынке растет. По словам экономиста Филиппа Лебедева, стоит учитывать, что такое снижение стоимости повторяется каждый год:

— Если в мае — первой половине июня у нас на прилавках можно было встретить иностранную клубнику, то сейчас у нас все больше клубники с юга России. Она дешевле иностранных конкурентов — нет таких затрат на логистику.

Острое зрение.

Черника предотвращает заболевания глаз.

Цена в 2025 году — 890 рублей/кг. Цена в 2024 году — 750 рублей/кг.

Защитник иммунной системы.

Вишня должна быть темной, а малина — упругой. Москвичам рассказали, как правильно выбирать ягоды.

Клубника способствует защите организма от различных вирусов. Эта ягода содержит большое количество витамина С. Однако не стоит есть ее в больших количествах, чтобы не спровоцировать аллергию.

Цена в 2025 году — 799 рублей/кг.

Цена в 2024 году — 699 рублей/кг.

Мультивитаминная сладость.

Малина богата витаминами, которые благотворно влияют на кожу, иммунитет и сердце. Кстати, антиоксиданты помогают росту новых нервных клеток.

Цена в 2025 году— 2200 рублей/кг.

Цена в 2024 году — 2278 рублей/кг.

Для красоты.

Черешня способствует укреплению иммунитета, улучшает состояние кожи, волос.

Цена в 2025 году — 590 рублей/кг. Цена в 2024 году — 699 рублей/кг.

На что обратить внимание при покупке ягод.

Дмитрий Куликов, кандидат технических наук, доцент, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ:

— Внешние признаки ягод связаны с их полезными свойствами, важно оценивать вид плодов. Клубника должна быть сухой, ярко-красной, с зеленой чашечкой. Малина должна быть сухой, без сока на дне контейнера, не мяться при легком нажатии. Хорошая черешня имеет равномерный синечерный цвет с матовым налетом.

На ярмарках выходного дня москвичи могут приобрести чернику, землянику, смородину и крыжовник различных сортов. Ягоды доставляют фермеры из разных регионов страны, включая Крым, Тамбовскую, Владимирскую, Липецкую области и другие.