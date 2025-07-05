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В Кишиневе начинается прием в лицеи: Как будет проходить приемная кампания и сколько мест имеется по профилям

В Кишинёве начинается приём в лицеи на 2025−2026 учебный год.

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве начинается приём в лицеи на 2025−2026 учебный год. Подать заявление можно онлайн с 14 июля на платформе www.escoala.chisinau.

В этом году к зачислению доступны 5360 мест в 98 лицеях, из которых 83 являются государственными, а 15 — частными. Приёмная кампания будет проходить в два этапа:

Первый этап: 14 июля — 2 августа 2025 года;

Второй этап: 4 — 13 августа 2025 года.

Распределение мест по профилям:

Гуманитарный профиль — 119 классов / 2957 мест;

Реальный профиль — 87 классов / 2188 мест;

Спортивный профиль — 6 классов / 150 мест;

Профиль искусств — 4 класса / 109 мест.

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