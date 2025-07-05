В Кишиневе начинается прием в лицеи: Как будет проходить приемная кампания и сколько мест имеется по профилям

В Кишинёве начинается приём в лицеи на 2025−2026 учебный год. Подать заявление можно онлайн с 14 июля на платформе www.escoala.chisinau.
В этом году к зачислению доступны 5360 мест в 98 лицеях, из которых 83 являются государственными, а 15 — частными. Приёмная кампания будет проходить в два этапа:
Первый этап: 14 июля — 2 августа 2025 года;
Второй этап: 4 — 13 августа 2025 года.
Распределение мест по профилям:
Гуманитарный профиль — 119 классов / 2957 мест;
Реальный профиль — 87 классов / 2188 мест;
Спортивный профиль — 6 классов / 150 мест;
Профиль искусств — 4 класса / 109 мест.
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