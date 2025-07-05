Красноярский актер Владимир Копуш рассказал о сибирских качествах, которые помогли ему в съемках сериала «Инкассаторы»

Копуш также подчеркнул, что его сибирская закалка сыграла важную роль в процессе съемок. «Жизнь в Сибири научила меня стойкости и выдержке, что помогло справиться с интенсивным темпом работы, особенно в сложных погодных условиях. Я научился эффективно работать в ограниченных временных рамках, что повысило мою организованность и стрессоустойчивость. Способность быстро адаптироваться — это навык, который развивался в процессе жизни в Сибири и оказался полезным на съемочной площадке. Кроме того, сибирский опыт помог мне сохранять внутреннее спокойствие, что позволило глубже раскрыть образ Тхиросака», — заключил актер.