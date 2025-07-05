Красноярский актер Владимир Копуш рассказал о сибирских качествах, которые помогли ему в съемках сериала «Инкассаторы»

14 июля в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера криминальной комедии «Инкассаторы».
Сюжет сериала рассказывает о напарниках-инкассаторах Вите и Серёге, которые, выполняя свою работу по перевозке денег, постоянно попадают в неожиданные ситуации. В один из моментов на их машину нападают грабители, и, отбившись от нападения, парни обнаруживают, что ограбление организовал их собственный шеф. Чтобы отомстить ему, они решаются на отчаянный шаг: украсть деньги у самих себя.
Роли инкассаторов исполнили Вячеслав Чепурченко и Кирилл Мелехов, а одного из бандитов сыграл актер из Ермаковского района Красноярского края Владимир Копуш.
«Я играю Тхиросака — главу тайской мафии. Это опасный и жесткий персонаж с высоким уровнем интеллекта и проницательности. Он играет ключевую роль антагониста, создавая напряжение для главных героев и заставляя их столкнуться с серьезными испытаниями. Характер Тхиросака сочетает в себе хладнокровие, стратегическое мышление и хитрость», — рассказал Копуш о своей роли.
Актер также отметил, что к подготовке подошел основательно. «Я изучал тайскую культуру и менталитет, смотрел фильмы и читал литературу о криминальном мире, чтобы понять психологию таких персонажей. Работал над мимикой и жестикуляцией, чтобы передать сдержанную, но опасную натуру Тхиросака. Кроме того, я консультировался с экспертом по тайской культуре о манере речи и поведения героя и занимался физической подготовкой для создания убедительного образа», — добавил он.
Владимир отметил высокий профессионализм всей команды, работавшей над проектом. «Меня впечатлила атмосфера полного погружения в работу и взаимодействие с актерами разных национальностей и культур, что расширило мой актерский кругозор. Съемки на натурных локациях добавили сериалу реалистичности и колорита», — поделился он своими впечатлениями.
Копуш также подчеркнул, что его сибирская закалка сыграла важную роль в процессе съемок. «Жизнь в Сибири научила меня стойкости и выдержке, что помогло справиться с интенсивным темпом работы, особенно в сложных погодных условиях. Я научился эффективно работать в ограниченных временных рамках, что повысило мою организованность и стрессоустойчивость. Способность быстро адаптироваться — это навык, который развивался в процессе жизни в Сибири и оказался полезным на съемочной площадке. Кроме того, сибирский опыт помог мне сохранять внутреннее спокойствие, что позволило глубже раскрыть образ Тхиросака», — заключил актер.