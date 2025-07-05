Жара возвращается: на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на воскресенье из-за жары, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
«Днем 6 июля юго-западных районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°С», — говорится в сообщении.
По данным Белгидромета, повышение температуры будет происходить в связи с поступлением на территорию республики теплого воздуха из Польши.
В воскресенье ожидается переменная облачность и без осадков, а кратковременные дожди с грозами возможны только на севере Беларуси.
Ветер будет южного направления, ночью температура составит от +8 до +14°С, на западе — до +17°С, днем — от +24°С на северо-востоке до +31°С — на юго-западе.
В понедельник, 7 июля, жаркая погода сохранится, однако из-за смещения активной системы фронтов днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные и сопровождающиеся грозами. Днем на юге Беларуси воздух прогреется до +35°С.