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Нашли лишь с рассветом: в Башкирии в лесу обнаружили потерявшегося во время поездки мужчину

В Башкирии спасли застрявшего в лесу со сломавшейся машиной мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 4 июля, двое жителей Башкирии оказались в сложной ситуации, застряв в лесном массиве между деревнями Уразбаево и Асиялан Ишимбайского района. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

После поломки автомобиля и потери связи один из мужчин пешком добрался до Ишимбая. Лишь в районе двух часов ночи ему удалось обратиться за помощью. Спасатели Госкомитета по ЧС выехали на поиски. С рассветом они обнаружили автомобиль примерно в пяти километрах от деревни Асиялан. Оставшегося в лесу мужчину успешно эвакуировали, медицинская помощь ему не потребовалась.

ГК ЧС напоминает о необходимости сообщать родным о своих маршрутах перед поездками в труднодоступные места, брать с собой полностью заряженный телефон, запасы воды и еды, а также теплую одежду. Особое внимание следует уделять погодным условиям и особенностям местности.

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