Нашли лишь с рассветом: в Башкирии в лесу обнаружили потерявшегося во время поездки мужчину

После поломки автомобиля и потери связи один из мужчин пешком добрался до Ишимбая. Лишь в районе двух часов ночи ему удалось обратиться за помощью. Спасатели Госкомитета по ЧС выехали на поиски. С рассветом они обнаружили автомобиль примерно в пяти километрах от деревни Асиялан. Оставшегося в лесу мужчину успешно эвакуировали, медицинская помощь ему не потребовалась.