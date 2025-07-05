Нашли лишь с рассветом: в Башкирии в лесу обнаружили потерявшегося во время поездки мужчину

Вчера вечером, 4 июля, двое жителей Башкирии оказались в сложной ситуации, застряв в лесном массиве между деревнями Уразбаево и Асиялан Ишимбайского района. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
После поломки автомобиля и потери связи один из мужчин пешком добрался до Ишимбая. Лишь в районе двух часов ночи ему удалось обратиться за помощью. Спасатели Госкомитета по ЧС выехали на поиски. С рассветом они обнаружили автомобиль примерно в пяти километрах от деревни Асиялан. Оставшегося в лесу мужчину успешно эвакуировали, медицинская помощь ему не потребовалась.
ГК ЧС напоминает о необходимости сообщать родным о своих маршрутах перед поездками в труднодоступные места, брать с собой полностью заряженный телефон, запасы воды и еды, а также теплую одежду. Особое внимание следует уделять погодным условиям и особенностям местности.
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