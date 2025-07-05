Аналитики назвали топ-6 подорожавших продуктов в Башкирии

С 23 по 30 июня в Башкирии значительно выросли цены на свежие овощи. По данным Башстата, огурцы к концу месяца подорожали на 4,62%, достигнув средней цены 100,14 рубля за килограмм. Морковь продолжает дорожать с начала года, прибавив за неделю 4,05% и достигнув 75 рублей за килограмм.
Столовая свекла также показала рост цен на 1,68%, поднявшись до 86,41 рубля за килограмм. Среди других продуктов заметнее всего подорожали овощные консервы для детского питания (+1,62%, до 660,52 рубля), гречка (+1,14%, до 46,09 рубля) и черный байховый чай (+1%, до 1276,69 рубля).
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