Аналитики назвали топ-6 подорожавших продуктов в Башкирии

С 23 по 30 июня в Башкирии значительно выросли цены на свежие овощи. По данным Башстата, огурцы к концу месяца подорожали на 4,62%, достигнув средней цены 100,14 рубля за килограмм. Морковь продолжает дорожать с начала года, прибавив за неделю 4,05% и достигнув 75 рублей за килограмм.