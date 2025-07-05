Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесут проект о сокращении срока прикрепления к поликлиникам

В ГД внесут проект о сокращении срока прикрепления к поликлиникам до 3 месяцев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что скоро внесет в ГД законопроект, которым сокращается срок прикрепления к поликлинике с одного года до трех месяцев.

«Проект скоро будет внесён в Госдуму», — сказал Нилов.

«Законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца», — сказано в пояснительной записке к проекту, который есть в распоряжении РИА Новости.

Автор проекта отмечает, что данная инициатива обусловлена необходимостью «повышения доступности и качества медицинской помощи, а также улучшения условий для граждан в условиях динамично меняющейся ситуации в области здравоохранения».

«Жизненные ситуации граждан могут меняться довольно быстро. Учитывая различные факторы — от сезонных заболеваний до изменения места жительства в стране, с самой большой территорией в мире, — необходимость в возможности более частого изменения прикрепления к медицинским организациям, в том числе к поликлиникам, становится очевидной», — отмечается в документе.

В пояснительной записке добавляется, что увеличение частоты прикрепления позволит гражданам выбирать более удобные и доступные медицинские учреждения, что в свою очередь улучшит качество обслуживания.