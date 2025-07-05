В Госдуму внесут проект о сокращении срока прикрепления к поликлиникам

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что скоро внесет в ГД законопроект, которым сокращается срок прикрепления к поликлинике с одного года до трех месяцев.
«Проект скоро будет внесён в Госдуму», — сказал Нилов.
«Законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца», — сказано в пояснительной записке к проекту, который есть в распоряжении РИА Новости.
Автор проекта отмечает, что данная инициатива обусловлена необходимостью «повышения доступности и качества медицинской помощи, а также улучшения условий для граждан в условиях динамично меняющейся ситуации в области здравоохранения».
«Жизненные ситуации граждан могут меняться довольно быстро. Учитывая различные факторы — от сезонных заболеваний до изменения места жительства в стране, с самой большой территорией в мире, — необходимость в возможности более частого изменения прикрепления к медицинским организациям, в том числе к поликлиникам, становится очевидной», — отмечается в документе.
В пояснительной записке добавляется, что увеличение частоты прикрепления позволит гражданам выбирать более удобные и доступные медицинские учреждения, что в свою очередь улучшит качество обслуживания.