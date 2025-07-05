В Госдуму внесут проект о сокращении срока прикрепления к поликлиникам

«Законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца», — сказано в пояснительной записке к проекту, который есть в распоряжении РИА Новости.