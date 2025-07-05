«Разрешат убить только 20 медведей, а охотников выберет рандомайзер». МВД прокомментировало разрешение охоты на медведей в Беларуси

В МВД сказали при каких условиях в Беларуси разрешается охотиться на медведей, пишет газета «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что охота на медведя открылась впервые в истории независимой Беларуси с 1 июля.
В МВД подчеркнули, что открытие охоты на медведей в Беларуси связано с резким ростом их численности, чтобы защитить население.
При этом в 2025-м позволено будет застрелить только около 20 особей. А охотников, которым позволят поохотиться, выберут случайным образом. При этом участвовать в охоте смогут только люди со стажем не менее трех лет.
— Распределять разрешения на добычу медведя будут с помощью программы, которая в случайном порядке выберет определенное количество человек (соразмерно числу мест охоты) из списка поданных заявок, — прокомментировали в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
Рандомайзер будет выбирать охотников на медведей каждую неделю по вторникам. Первый розыгрыш состоится уже 8 июля. Охота на медведя в Беларуси будет происходить до 31 декабря на территории Витебского, Глубокского, Докшицкого, Лиозненского, Оршанского и Борисовского охотхозяйств.
При этом в Беларуси разрешили ружейную охоту на медведей любого пола и возраста. Охотиться белорусы смогут в течение суток из засады, а также с подхода в присутствии руководителя.
Для охоты на медведей в Беларуси разрешат применять: нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие не более 16 калибра, а также охотничьих собак.
И также Минлесхоз уточнило, где именно начнут охотиться на медведей с 1 июля. Это будут регионы, где самое большое количество медведей в Беларуси.
Между тем Белгидромет предупредил о жаре до +35 в Беларуси на Купалье: «Тепло принесет малоактивный атмосферный фронт с Польши». Еще республиканский праздник Купалье — «Александрия собирает друзей» стартует 5 июля.