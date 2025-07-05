Лесные пожары на площади более 26 гектаров зафиксировали в Башкирии

В Башкирии за последние 24 часа не зарегистрировали ни одного случая лесных пожаров или возгораний сухой растительности. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
С начала этого года, по данным ведомства, на территории региона возникло более десяти лесных пожаров общей площадью более 26 гектаров и 291 случаев возгораний сухой травы на площади 1200 гектаров.
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