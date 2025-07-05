Школьники из Казахстана представят страну на престижной олимпиаде по химии

Международная олимпиада по химии (IChO) проводится ежегодно с 1968 года. Она считается одной из самых сложных и престижных предметных олимпиад среди школьников, сочетая глубокую теорию и практические лабораторные задания. Казахстан принимает участие в IChO с 1998 года. За это время сборная завоевала 10 золотых, 35 серебряных, 48 бронзовых медалей и 4 почётные грамоты.