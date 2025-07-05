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Школьники из Казахстана представят страну на престижной олимпиаде по химии

Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

С 5 по 14 июля в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет 57-я Международная олимпиада по химии IChO-2025. В этом году в ней примут участие более 90 стран.

Казахстан представят четыре школьника — победители и призеры республиканских и международных олимпиад:

  • Абылай Кабдулхадыр — ученик 12-го класса NIS г. Астана;
  • Ансар Жаксылыков — ученик 10-го класса школы-лицея "Білім-инновация’Актюбинской области;
  • Енлик Бакытбекова — ученица 12-го класса NIS г. Алматы;
  • Кирилл Ким — ученик 12-го класса NIS г. Астана.

Руководители команды:

  • Санжар Бегдаир — магистрант Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), победитель международных и республиканских олимпиад;
  • Ринат Илюсизов — победитель международных и республиканских олимпиад.

Желаем удачи нашей команде!

Международная олимпиада по химии (IChO) проводится ежегодно с 1968 года. Она считается одной из самых сложных и престижных предметных олимпиад среди школьников, сочетая глубокую теорию и практические лабораторные задания. Казахстан принимает участие в IChO с 1998 года. За это время сборная завоевала 10 золотых, 35 серебряных, 48 бронзовых медалей и 4 почётные грамоты.