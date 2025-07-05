Под Самарой проходит Всероссийский фестиваль бардовской песни

На Мастрюковских озерах продолжается Всероссийский фестиваль бардовской песни. Только в первый день на поляну приехало более 25 тысяч гостей, среди которых как жители нашего региона, так и гости из других областей. На фестиваль приехали целыми семьями. Для детей организовано множество развлечений и интерактивов: каждое утро проводится зарядка, в течение всего дня творческие мастер-классы, веселые старты, разнообразные спортивные игры и активности, устроены детские площадки. Елизавета Ладан приехала на фестиваль с двумя маленькими дочками.
«Всегда ездила на бардовский фестиваль с родителями, а теперь привезла уже своих детей. Потрясающая атмосфера в этом году царит на фестивале! Очень много активностей предусмотрено для детей. Проводятся интерактивные игры, конкурсы, веселые старты, творческие мастерские, даже есть детский читальный зал», — поделилась участница фестиваля.
Ярким событием вчерашнего дня стал концерт знаменитого российского музыканта Юрия Лозы. Гости и участники мероприятия отметили, что в этом году «вернулся дух фестиваля».
«Когда меня спрашивают, что какая она — сегодняшняя культура, как работать с молодёжью, я говорю: главное им объяснить, что есть мода, а есть то, что вне времени и над модой», — отметил музыкант, говоря о фестивале.
Сегодня гостей фестиваля ждут выступления молодежно- студенческих коллективов, а также известных клубов авторской песни и именитых бардов. На сцене «Чайхана» пройдут творческие встречи и концерты почетных гостей фестиваля с участием Юрия Карпова, дуэта «Лешки», Алексея Смирнова, Евгения Сидорова, группы «Генератор вопросов», Петра Фетчуна, Евгения Васильева, Сергея Канунникова, Александра Гейнца и Сергея Данилова, Павла Юдина.
На площадке Академии Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина будут выступать клубы бардовской песни Самары и Тольятти, Александр Баранов, пройдет творческая встреча с ансамблем гитарной музыки «Резонанс».
Огромной популярностью пользуется площадка «ZА НАШУ ПОБЕДУ. 80 ЛЕТ» с участием ветеранов СВО и представителей госфонда «Защитники Отечества». Спортивная и развлекательная программа основного дня фестиваля также разнообразна и насыщенна: соревнования по пешеходному туризму, ориентированию, караоке-кроссфит.
Центральным спортивным событием станет футбольный матч между сборными ветеранов «Крыльев Советов» и сборной участников фестиваля. И конечно, все в предвкушении ночного концерта: на главной сцене фестиваля состоится второй тур конкурсного прослушивания. Экспертное жюри под председательством Александра Мирзаяна определит имена лауреатов. «Ночной концерт лауреатов и гостей фестиваля» станет ярким событием, соберет таланты со всей страны и откроет новые имена.