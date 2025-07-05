Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Самарой проходит Всероссийский фестиваль бардовской песни

На Мастрюковских озерах продолжается Всероссийский фестиваль бардовской песни.

На Мастрюковских озерах продолжается Всероссийский фестиваль бардовской песни. Только в первый день на поляну приехало более 25 тысяч гостей, среди которых как жители нашего региона, так и гости из других областей. На фестиваль приехали целыми семьями. Для детей организовано множество развлечений и интерактивов: каждое утро проводится зарядка, в течение всего дня творческие мастер-классы, веселые старты, разнообразные спортивные игры и активности, устроены детские площадки. Елизавета Ладан приехала на фестиваль с двумя маленькими дочками.

«Всегда ездила на бардовский фестиваль с родителями, а теперь привезла уже своих детей. Потрясающая атмосфера в этом году царит на фестивале! Очень много активностей предусмотрено для детей. Проводятся интерактивные игры, конкурсы, веселые старты, творческие мастерские, даже есть детский читальный зал», — поделилась участница фестиваля.

Ярким событием вчерашнего дня стал концерт знаменитого российского музыканта Юрия Лозы. Гости и участники мероприятия отметили, что в этом году «вернулся дух фестиваля».

«Когда меня спрашивают, что какая она — сегодняшняя культура, как работать с молодёжью, я говорю: главное им объяснить, что есть мода, а есть то, что вне времени и над модой», — отметил музыкант, говоря о фестивале.

Сегодня гостей фестиваля ждут выступления молодежно- студенческих коллективов, а также известных клубов авторской песни и именитых бардов. На сцене «Чайхана» пройдут творческие встречи и концерты почетных гостей фестиваля с участием Юрия Карпова, дуэта «Лешки», Алексея Смирнова, Евгения Сидорова, группы «Генератор вопросов», Петра Фетчуна, Евгения Васильева, Сергея Канунникова, Александра Гейнца и Сергея Данилова, Павла Юдина.

На площадке Академии Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина будут выступать клубы бардовской песни Самары и Тольятти, Александр Баранов, пройдет творческая встреча с ансамблем гитарной музыки «Резонанс».

Огромной популярностью пользуется площадка «ZА НАШУ ПОБЕДУ. 80 ЛЕТ» с участием ветеранов СВО и представителей госфонда «Защитники Отечества». Спортивная и развлекательная программа основного дня фестиваля также разнообразна и насыщенна: соревнования по пешеходному туризму, ориентированию, караоке-кроссфит.

Центральным спортивным событием станет футбольный матч между сборными ветеранов «Крыльев Советов» и сборной участников фестиваля. И конечно, все в предвкушении ночного концерта: на главной сцене фестиваля состоится второй тур конкурсного прослушивания. Экспертное жюри под председательством Александра Мирзаяна определит имена лауреатов. «Ночной концерт лауреатов и гостей фестиваля» станет ярким событием, соберет таланты со всей страны и откроет новые имена.