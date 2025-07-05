Под Самарой проходит Всероссийский фестиваль бардовской песни

На Мастрюковских озерах продолжается Всероссийский фестиваль бардовской песни. Только в первый день на поляну приехало более 25 тысяч гостей, среди которых как жители нашего региона, так и гости из других областей. На фестиваль приехали целыми семьями. Для детей организовано множество развлечений и интерактивов: каждое утро проводится зарядка, в течение всего дня творческие мастер-классы, веселые старты, разнообразные спортивные игры и активности, устроены детские площадки. Елизавета Ладан приехала на фестиваль с двумя маленькими дочками.