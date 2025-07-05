Врач Перхунцева рассказала нижегородцам о риске заражения ящуром

Как отмечается, чаще всего этим вирусным заболеванием болеют коровы, овцы и свиньи. Заразиться может и человек, однако вирус от человека к человеку не передается. Важно знать, что через котлету или стейк вирус подцепить невозможно, так как вирус гибнет при термической обработке, а вот через хамон или сыр заразиться легко. Риск заразиться через фрукты или сувениры минимален, так как вирус гибнет на солнце.