Врач Перхунцева рассказала нижегородцам о риске заражения ящуром

Врач Елена Перхунцева рассказала нижегородцам о риске заражения турецким ящуром. Об этом написал главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Как отмечается, чаще всего этим вирусным заболеванием болеют коровы, овцы и свиньи. Заразиться может и человек, однако вирус от человека к человеку не передается. Важно знать, что через котлету или стейк вирус подцепить невозможно, так как вирус гибнет при термической обработке, а вот через хамон или сыр заразиться легко. Риск заразиться через фрукты или сувениры минимален, так как вирус гибнет на солнце.
Нижегородцев предупредили, что важно на отдыхе не пробовать домашние сыры, строганину, любую продукцию с рынков. Также не стоит забывать мыть руки перед едой. Сыр или колбасу из Турции привезти невозможно, так как Россельхознадзор запретил ввоз мясомолочной продуктов.
Симптомы заболевания появляются через 3−7 дней. У больного человека может появиться температура до 40, язвы во рту, на губах, руках и ногах, слабость. Специфического лечения заболевания нет. Отмечается, что болезнь редкая, однако не смертельная. В случае недомогания, необходимо обратиться к специалисту.