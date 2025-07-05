Более трех сотен частных домов в Уфе лишились электричества

Сегодня, 5 июля, в Калининском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В результате происшествия без света остались 315 частных домов деревне Базилевка. Ремонт ведут специалисты ПО ЦЭС Новоуфимский РЭС.
— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в экстренной службе.
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