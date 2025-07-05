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Выпускной вечер и ремонтные работы: В Кишиневе опять пекрывают центральные улицы города

Водителей призывают соблюдать ПДД и следовать указаниям регулировщиков.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения движения в Кишиневе 5,6 июля с 22:00 до 00:00 и 7 июля с 8:00 до 12:00.

Бульвар Штефан чел Маре (участок между улицами Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина) будет закрыт для общественного транспорта с 08:00 до 12:00. Общественный транспорт будет перенаправлен. Причина — проведение выпускного вечера Академии «Штефан чел Маре» МВД на Площади Великого Национального Собрания.

• Улица Митрополит Дософтей (участок между улицами Сергей Лазо и Сфатул Цэрий) будет закрыта для движения с 10:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами.

Водителей призывают соблюдать ПДД и следовать указаниям регулировщиков.

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